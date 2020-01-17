17 Ocak 2020, Cuma
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Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
17.01.2020
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