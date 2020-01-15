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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Sevinçten gözyaşı dökmeyen kalmadı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği maç sonrasına ilişkin, "Sevinçten gözyaşı dökmeyen kalmadı." dedi.
15.01.2020

TVF Başkanı Üstündağ yaptığı açıklamada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etmesini değerlendirdi.

"Filenin Sultanları"nın önemli iş başardığını belirterek gururlu olduklarını dile getiren Üstündağ, "Olimpiyatlara takım sporunda katılmak çok zor ama zoru başaran takım, bugünlere geldi. 2019 Eylül'de Ankara'daki Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final oynayan takımımızın performansı, isteği, ülkenin bütünleşmesi, her taraftan yağan desteğin sonunda oluşan pozitif enerji, altyapımız oldu." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentindeki organizasyonda çok büyük sıkıntılar yaşanmasına rağmen sporcuların üstesinden geldiğini ve mutlu sona ulaştığını vurgulayan Üstündağ, şunları söyledi:

"Yarı final oynadığımız maçın bitiş saatine bakın, final maçının saatine bakın, rakibimizin bir gün önce oynadığı maç saatine bakın. 22 saatte iki maç oynadık, imkanlar, otel şartları... Ülkemizin yaptığı organizasyonun Avrupa ve dünya adına ne kadar mükemmel olduğunu, yaşayan, gören bilir. Ben yaşadım gördüm. Burada altını çizmek istiyorum, taraftarlarımızın, son iki maçımızda 7 bin seyircinin 6 bininin Türk olması... Diğer ülkelerden gelen gurbetçiler Apeldoorn sokaklarında birleşti. Apeldoorn kentinde Türk bayraklarıyla şenlik vardı. Gittiğimiz ilk günden itibaren sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu, çok gururluyuz."

"ÜLKE OLARAK BAŞARACAK GÜÇTEYİZ"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda elde edecekleri derece için çalıştıklarını belirten Üstündağ, "Gitmekten daha önemlisi Tokyo'da alacağımız derecenin ne olacağı." dedi.

Türkiye'nin voleyboldaki bütün organizasyonlarda her zaman kürsüyü hedeflediğini belirten Üstündağ, "Her zaman madalya diyorduk; bir olur, iki olur, üç olur fark etmez ama madalya olur demiştik ve bunu da bugüne kadar başardık." ifadesini kullandı.

Artık olimpiyatta tarihi başarı elde etmek için çalışacaklarını vurgulayan Üstündağ, "Buna gücümüz var mı var, inancımız var mı var. Türkiye olarak her şeyimizle, devletimizle, Cumhurbaşkanı'mızla, Bakan'ımızla, taraftarımızla, Türk halkımızla, bize gönül veren herkesle ve sahada son sözü söyleyen oyuncularımızla bunu başaracak güçteyiz." diye konuştu.

"SÖZLERİNİ TUTTULAR, ÇOK MUTLU OLDUK"

Üstündağ, başkentteki Avrupa Şampiyonası Finali sonrasında eleştiriler olduğuna dikkati çekerek "6 rakibimizin maç sayısı attığı karşılaşmayı biz kazandık. Demek ki verilebiliyorsa alınabiliyor da..." dedi.

Olimpiyat kotası alınması nedeniyle herkesin çok mutlu olduğunu dile getiren Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sevinçten gözyaşı dökmeyen kalmadı. Biz Ankara'daki Avrupa Şampiyonası'nda finali kaybettik. Bana en çok 9'a 6 öndeyken maçı nasıl verdiğimiz soruldu. Ama biz bunu geçtik. Maç sayısında 24-22'den sonra 6 defa maç sayısı atan takıma karşı da kazandık. Demek ki verilebiliyorsa alınabiliyor da... Bunun için çok mutluyuz, çok gözyaşı vardı. Bana takım kaptanımız Eda Erdem ve Naz, 'Başkanım Avrupa Şampiyonası Finali'nde seni ağlattık, üzdük. Ama burada sevindireceğiz, sevinçten gözyaşı döktüreceğiz' dediler, sözlerini tuttular, çok mutlu olduk."

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