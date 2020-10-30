Turgay Demir: Adalet kaybı olacağına zaman kaybı olsun

A Spor yorumcusu Turgay Demir, 'VAR' konusu ile ilgili flaş bir değerlendirmede bulundu. Demir, "Sevgili Cafer (Ceferin) kafayı mı yedin? Adalet kaybı olacağına zaman kaybı olsun" dedi.

ABONE OL