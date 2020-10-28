28 Ekim 2020, Çarşamba

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Emre Sakçı: Ülkem için sonuna kadar mücadele edeceğim

Avrupa Şampiyonu milli yüzücü Emre Sakçı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sakçı, "Ülkemden uzak olsam da yalnız olmadığımı görüyorum. Bu da bana güç veriyor ve daha iyi yüzmemi sağlıyor. Kalan yarışlarda da elimden gelenin en iyisi yapacağım ve ülkem için sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.
28.10.2020
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Sakçı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her şey yolunda. Ülkemden uzak olsam da yalnız olmadığımı görüyorum. Bu da bana güç veriyor ve daha iyi yüzmemi sağlıyor. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Sizin nezdinizde kulübüme, hocama ve federasyonuma da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu dereceyi yapabileceğimi ne kadar bilsem de ilk Avrupa rekoru olması ve ülkeme böyle bir şey armağan etmek daha önce tecrübe etmediğim bir şey olmadığı için inanması güç oldu. Aldığım geri dönüşler bana tahmin ettiğimin üzerinde bir iş yaptığını gösterdi. Kalan yarışlarda da elimden gelenin en iyisi yapacağım ve ülkem için sonuna kadar mücadele edeceğim."

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