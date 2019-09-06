Transfer takvimi sabitleniyor
Aynı konfederasyon içerisinde yer alan federasyonlara ait liglerde, transfer döneminin farklı tarihlere sahip olması sebebiyle, ülkeler arası gerçekleşen uluslararası transferlerde sıkıntı yaşanıyor. Yaşanan bu sorunlar sebebiyle FIFA, özellikle Avrupa ülkeleri için transfer takvimini sabitlenmeye hazırlanıyor.
Kıta çapında belli bir transfer başlangıç ve bitiş tarihi belirlemeyi planlayan FIFA, böylece uluslararası transferlerde yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
İngiltere'de bir süre önce yaz transfer sezonunun bitişi, Premier Lig'de sezon başlamadan önceye çekilmişti. Ancak diğer liglerde bitiş tarihleri Eylül ayını bulduğu için beklenen verimi sağlayamadı. Bu sebeple Premier Lig'in bazı dev ekiplerinin, transfer döneminin Avrupa'nın diğer ülkeleri gibi daha ileri tarihe kadar sürmesi yönünde girişimlere başladılar. Bu konunun önümüzdeki hafta yapılacak Premier Lig toplantısında oylanacağı belirtiliyor.
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