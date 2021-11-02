TOGG İstanbul Park'a çıktı!

TOGG'un sosyal medya hesaplarından paylaşdığı videoda, üretilen elektrikli otomobillerin SUV versiyonu İstanbul Park'ta sürüşe çıktı. TOGG'un yaptığı paylaşımda "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleri yer aldı.

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