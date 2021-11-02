Futbol haberleri - Arjantin'de dehşet olay! Maçta silahlı saldırı...

Arjantin 3. Ligi'inde skandal bir olay yaşandı. Las Heras-Ferro Carril maçında deplasman takımının teknik direktörü Mauricio Romero, silahla vuruldu. Yapılan bu saldırıda Romero yaralanırken, oyuncular sahayı terk ettiler. Saldırının, tribündeki gerginliği artması nedeniyle yaşandığı belirtilirken Ferro Carril Oeste Kulübü teknik direktörü Mauricio Romero'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. İşte dehşet görüntüler...

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