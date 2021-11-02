02 Kasım 2021, Salı
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Hagi'ye kırmızı kart çıkartan hakem! İşte onun hikayesi...
1974 yılında futbola başlayan Kadir Tozlu, 9 yıl futbol oynadı ve sonrasında hayatı bir günde değişti. Futbolculuğu hocasına karşı radikal bir karar alarak bırakan Tozlu, hakemliğe başladı. Penaltı kuralını değiştirmesi, Hagi'nin Türkiye kariyerindeki ilk kırmızı kartı gibi birçok olayla tanınan Kadir Tozlu, MHK'da da görev yaptı. İşte Kadir Tozlu'nun hayat hikayesi...
02.11.2021
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