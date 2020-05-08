"TFF'nin vereceğe her karara saygılıyız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Buraspor'un Başkanı Mesut Mestan A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Mestan, "Futbol oynamak istiyoruz ama önceliğimiz insan sağlığı. TFF'nin vereceğe her karara saygılıyız. IFAB'ın 5 oyuncu değişikliği kararı isabetli oldu" ifadelerini kullandı.

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