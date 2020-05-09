09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Burcu Esmersoy uçarak temizlik yaptı!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında televizyon sunucusu Burcu Esmersoy da karantina günlerinde TikTok videosu çekmeye başlamıştı. Esmersoy'un son paylaştığı video, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o video...
09.05.2020
Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam eden Burcu Esmersoy, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında TikTok hesabı açmış ve bu uygulamadan videolar paylaşmaya başlamıştı.
Güzel sunucu, son videosuyla adından söz ettirirken sosyal medyada da gündem oldu. Esmersoy, son videosunda uçarak temizlik yaptığı görülüyor.
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