TFF binasına silahlı saldırı! İşte o görüntüler
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Binaya 5 kurşun isabet etti. İşte o görüntüler...
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