Süleyman Soylu: TFF'ye ateş açan zanlılar yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF'ye yapılan silahlı saldırının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soylu, "11 atış yapıldı, 5'i isabetli. C.U ve U.G gözaltına alındı." dedi.
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