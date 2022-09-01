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Süleyman Soylu: TFF'ye ateş açan zanlılar yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF'ye yapılan silahlı saldırının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soylu, "11 atış yapıldı, 5'i isabetli. C.U ve U.G gözaltına alındı." dedi.

01 Eylül 2022 | 22:15
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