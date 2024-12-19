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Fransa'da skandal! Filistin bayrağı açan taraftara saldırdılar

Fransa'da Nanterre ile soykırımcı İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları arasındaki müsabakada, sahaya Filistin bayrağıyla inen genç, İsrailli taraftarlarca darbedildi.

19 Aralık 2024 | 11:53
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