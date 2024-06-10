TFF başkan adayı Servet Yardımcı: Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz!
UEFA İcra Kurulu üyesi ve TFF başkan adayı Servet Yardımcı basın toplantısı düzenledi. Yardımcı toplantıda, "Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz, herkesle birlikte çalışacağız. Avrupa'daki adil, ekonomisi güçlü futbol ortamını buraya getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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