Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu!
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geleceğimizi güzelleştirmek elimizde. Köklerimizden aldığımız ilham, geleneklerimizden aldığımız zenginlik, bizlere güçlü ve aydınlık ayrındalar vadediyor." ifadelerini kullandı. İşte Bilal Erdoğan'ın açıklamaları...
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