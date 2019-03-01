01 Mart 2019, Cuma

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Taraftar Konuşuyor: Kapalı Çarşı

A Spor taraftarın nabzını tutmaya devam ediyor! Taraftar Konuşuyor bu kez Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti, Aylin Erdem taraftarlara mikrofon uzatarak spordaki son gelişmeler üzerine sohbet etti.
01.03.2019

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