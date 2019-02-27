27 Şubat 2019, Çarşamba
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Göztepe'nin kupada konuğu Y. Malatya
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
27.02.2019
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