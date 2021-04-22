22 Nisan 2021, Perşembe
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Taha Akgül A Spor'a konuştu! "Hedefim Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak"
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo finalinde Rus Sergei Kozyrev’u yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 8. kez Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren milli sporcu, A Spor'a özel yaptığı açıklamada hedefinin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.
22.04.2021
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