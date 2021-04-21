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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Şampiyonu Taha Akgül'ü tebrik etti

Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde finalde Rus rakibi Sergei Kozyrev'i yenerek 8. kez Avrupa şampiyonu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da milli güreşçimizi arayarak tebrik etti.
21.04.2021
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Milli güreşçi ilk tur maçında dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i de 6-1 mağlup eden Taha, yarı finalde Belaruslu Dzianis Khramiankou ile karşılaştı. Rakibini 4-0'la geçen olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, adını finale yazdırdı. Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8'inci Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Milli güreşçi Taha Akgül, Başkan Erdoğan'a, "Sesinizi duymak moral veriyor. İnşallah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim" dedi.

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