Video Diğer Videoları

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Türk gençlerine yatırım yapalım"

Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, Türk futbolu için dikkat çeken sözlere yer verdi.

09 Ağustos 2024 | 19:32
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

20:53
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Türk gençlerine yatırım yapalım" 09 Ağustos 2024 | 12:00
01:27
GOL | Galatasaray 0-4 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:32
GOL | Galatasaray 0-5 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
02:27
GOL | Galatasaray 0-3 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:51
GOL | Galatasaray 0-2 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:38
GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:16
İşte Hacıosmanoğlu'nun ilk açıklaması! 18 Temmuz 2024 | 12:00
02:31
Arda Turan'dan flaş transfer açıklaması! 18 Temmuz 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN