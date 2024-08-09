Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Türk gençlerine yatırım yapalım"
Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, Türk futbolu için dikkat çeken sözlere yer verdi.
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