Süper Amatör Lig'de baba ile oğlu aynı takımda oynuyor!
Mersin Süper Amatör Lig takımlarından Kuvayi Milliyespor'un defansında Eyyüp Özdemir, sol kanatta ise 16 yaşındaki oğlu Berkan ter döküyor. Baba Özdemir yaptığı açıklamada, "Bir babanın oğluyla aynı takımda oynaması gurur verici." ifadelerini kullandı.
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