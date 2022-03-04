Spor sahalarında ibadet edilir mi? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı!
Birçok Müslüman sporcu, maç öncesinde ve sırasında dua edip secdeye varıyor ve bu bazı kesimlerce eleştiriliyor. Bu konuyla ilgili ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlı, değerlendirmelerde bulundu. Hatipoğlu, "Bir sporcunun dua ve secde etmesi kadar normal ve güzel bir şey olamaz" dedi.
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