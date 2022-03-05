Nevşehir'de ev hanımları sahaya indi!
Gülşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü destekleriyle Nevşehir'de 14 ev hanımından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı. İşte o anlar...
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