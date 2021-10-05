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Spor haberleri | Futbolcu sahada cinayete teşebbüste bulundu!

Brezilya alt liglerinden Gauncho 2 Ligi B Grubu maçında ortalık karıştı! Sao Paolo-RS takımı oyuncusu William Ribeiro , 15. dakikada orta hakeme saldırdı. ilk darbesiyle hakemi yere düşüten Riberio devamında hakemin ense kısmına tekme attı. Olay anında askeri polis sahaya girdi ve William Ribeiro'yu tutukladı. Riberio cinayete teşebbüs suçundan tutuklandı. Hakem ise hastaneye kaldırıldı. | Spor haberi
05.10.2021
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