11 Ekim 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Avrupa Şampiyonu Down Futsal Milli Takımı İstanbul'a geldi

Avrupa Şampiyonu Down Futsal Milli Takımı yurda döndü. Yarı finalde Fransa'yı 8-6, finalde ise Portekizi 6-0 yenen Down Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
11.10.2021
ABONE OL

DİĞER
Avrupa Şampiyonu Down Futsal Milli Takımı İstanbul’a geldi Avrupa Şampiyonu Down Futsal Milli Takımı İstanbul'a geldi 11.10.2021
Futbolcu sahada cinayete teşebbüste bulundu! Futbolcu sahada cinayete teşebbüste bulundu! 05.10.2021
Bakan Kasapoğlu: Tokyo’yu güzel hatırlayacağız! Bakan Kasapoğlu: Tokyo'yu güzel hatırlayacağız! 04.10.2021
Başkan Erdoğan’dan spor çağrısı! Başkan Erdoğan'dan spor çağrısı! 03.10.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu 01.10.2021
Sampaoli’den G.Saray sözleri! Maçı kazanmak istiyorsak... Sampaoli'den G.Saray sözleri! "Maçı kazanmak istiyorsak..." 29.09.2021
Pele top oynayarak iyileşiyor Pele top oynayarak iyileşiyor 29.09.2021
Beşiktaş ve F.Bahçe’nin eski futbolcusu dehşet saçtı: 1 ölü 4 yaralı Beşiktaş ve F.Bahçe'nin eski futbolcusu dehşet saçtı: 1 ölü 4 yaralı 27.09.2021
FIFA ve UEFA karşı karşıya! FIFA ve UEFA karşı karşıya! 24.09.2021
Canelo Álvarez ve Caleb Plant 6 Kasım’ı bekleyemediler! Canelo Álvarez ve Caleb Plant 6 Kasım'ı bekleyemediler! 23.09.2021
İranlı karate antrenöründen ilginç gösteri! İranlı karate antrenöründen ilginç gösteri! 23.09.2021
Şampiyonlara uçakta sürpriz! İşte o anlar... Şampiyonlara uçakta sürpriz! İşte o anlar... 20.09.2021
Osman Çakmak: Her şey bu vatan için Osman Çakmak: Her şey bu vatan için 20.09.2021
Ampute Futbol Milli Takımı İstanbul’a geldi Ampute Futbol Milli Takımı İstanbul'a geldi 20.09.2021
Daum A Spor’a konuştu! Stefan Kuntz futbol konusunda uzman Daum A Spor'a konuştu! "Stefan Kuntz futbol konusunda uzman" 15.09.2021
Bilal Erdoğan Mas Güreşi Dünya Kupası lansmanında konuştu Bilal Erdoğan Mas Güreşi Dünya Kupası lansmanında konuştu 13.09.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira o isimden vazgeçti! Devre arasında gidiyor...
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i nefes kesti! İşte İstanbul'daki yarıştan kareler
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da o ismin bileti kesildi! Fatih Terim...
Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldıza İtalya'dan dev talip!
Ballon d'Or (Altın Top) adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız futbolcu
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında yollar ayrılıyor (Spor haberleri)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör