04 Ekim 2021, Pazartesi
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Son dakika Olimpiyat haberleri | Bakan Kasapoğlu: Tokyo'yu güzel hatırlayacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya Büyükelçiliğinde düzenlenen "Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Kutlama Resepsiyonu"na katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Tokyo 2020'yi hep güzel yönleriyle hatırlayacağımız gibi Türkiye olarak bu başarıları, sporcularımızla ve Spor ailemizle daha yukarılara taşıyacağız. Sporcularımızın bu süreçteki heyecanı, adanmışlığı ve gayretini hep birlikte gördük. Onlar da bizleri en güzel şekilde temsil ettiler." dedi. | Son dakika Olimpiyat haberleri
04.10.2021
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