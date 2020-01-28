Spor dünyasından depremzedelere destek

Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Elazığ'ın dışında çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Bir çok sivil toplum kuruluşu ve ünlülerin destek verdiği Elazığ'a da spor dünyasından da destek gecikmedi. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve dört büyük takımın futbolcuları açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'tan Umut Nayir, Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, takımlarını temsil etti.

Kasapoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim bir daha acıları göstermesin, milletimizi bu tehlikelerden ve acılardan korusun diye dua ediyoruz. Zor zamanlar tabii ki. Birliği ve beraberliğimizi göstermemiz açısından da önemli zamanlar. Hamdolsun ki deprem anından itibaren devletimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, milletimizin el ele vermesiyle yaralarımızı sarmak adına çok önemli adımlar attık. Bugün burada bakanlarımızla, yerel yöneticilerimizle, milletvekillerimizle buradaki durumu istişare etmek adına ve halkımızı ziyaret etme, tesislerimizi inceleme anlamında çalışmalarda bulunacağız. Tüm gençlerimizin, spor camialarımızın selamlarını ve sevgilerini getirdik. Sporcu arkadaşlarımızla birlikte armaların farklı olmasının, yüreklerimizin aynı şekilde çarpmasına mani olmayacağını gösteriyoruz. Gerek bakanlığımızın spor tesisleri gerek havuzlarımız, gençlik merkezlerimiz ve devletimizin tüm kurumlarıyla inşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Gençlerimize özellikle teşekkür ediyorum gönüllülük faaliyetleri için. Bu bizi ziyadesi ile mutlu etti ve duygulandırdı. Bundan sonraki süreçte devam eden yatırımlarımızı hızlandırma ve bakım-onarım konusunda faaliyetlerimizi dün itibariyle başlattık."

Selçuk İnan'ın açıklamaları:

"Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Biz bugün buraya kulüplerimizi temsilen Malatya'ya, Elazığ'a destek olmaya geldik. Yaraları sarmak adına üzerimize düşen bütün görevleri de yapmaya hazırız. Çok üzgünüz ama hep beraber ülke olarak bunun altından da kalacağımızı düşünüyorum, inanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Umut Nayir'in açıklamaları:

"Selçuk ağabeyin dediği gibi öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Millet olabilme bilinci böyle durumlarda birlik, beraberlik içinde hareket edebilme ve altından kalkabilmeyi gerektiriyor. Çok şükür biz de başından beri bunu gösterdik. Burada spor camiası olarak Spor Bakanımızın önderliğinde biraraya geldik ve maddi-manevi ne yapabiliyorsak yardım edebilmek adına moral olsun diye burada bulunuyoruz. İnşallah bir an önce bu kötü durumdan birlik beraberlik içinde kurtulup yeniden huzurlu ve mutlu günleri yaşayacağız."

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları:

"Öncelikle depremde hayatını kaybedenlerin başı sağ olsun. Ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Burada bulunmaktan çok mutluyum. En azından vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabilmek bizim için çok önemli. Maddi-manevi ne yapmamız gerekiyorsa hepsine hazırız. Devletimiz bu büyük felaketten de sağ salim ayrılacak."

Hasan Ali Kaldırım'ın açıklamaları:

"Ben de sayın bakanımıza, arkadaşlarıma ve kardeşlerime söylediklerinde katılıyorum. Zor günler tabiki. Bu acı hepimizin acısı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizler burada futbol camiası olarak hem Elazığ'mıza hem Malatya'mıza maddi-manevi destek ve moral olmaya geldik. Her zaman yanınızdayız. Yalnız değilsiniz. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda her zaman zor günleri atlattık. En kısa zamanda yaralarımızı sarıp tekrar dik bir şekilde devam edeceğimize hiçbir şüphem yok."