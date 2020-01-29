29 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Eskrimde hedef yeni rekorlar

Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünü yaptığı Sabah Sporu programına Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Murat Atalı telefonla bağlandı. Atalı, eskrimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
29.01.2020

Eskrimde hedef yeni rekorlar Eskrimde hedef yeni rekorlar 29.01.2020
Spor dünyasından depremzedelere destek Spor dünyasından depremzedelere destek 28.01.2020
Elazığ depremi sonrası Traktör'den Türkiye'ye destek Elazığ depremi sonrası Traktör'den Türkiye'ye destek 26.01.2020
Şenol Güneş'ten genç futbolculara öğüt Şenol Güneş'ten genç futbolculara öğüt 25.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Erkan Sözeri: Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum Erkan Sözeri: Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum 23.01.2020
Uşakspor'un penaltı mucizesi! Uşakspor'un penaltı mucizesi! 20.01.2020
Özdemir: 15 binin üzerinde amatör e-spor takımı var Özdemir: 15 binin üzerinde amatör e-spor takımı var 20.01.2020
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı 17.01.2020
Kenan Şebin açıklamalarda bulundu Kenan Şebin açıklamalarda bulundu 17.01.2020
Mehmet Akif Üstündağ: Sevinçten gözyaşı dökmeyen kalmadı Mehmet Akif Üstündağ: Sevinçten gözyaşı dökmeyen kalmadı 15.01.2020
Filenin Sultanları İstanbul'a geldi Filenin Sultanları İstanbul'a geldi 13.01.2020
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ: Olimpiyatlarda derece elde edeceğiz Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ: "Olimpiyatlarda derece elde edeceğiz" 13.01.2020
Tokyo'ya gidiyoruz çok mutluyuz "Tokyo'ya gidiyoruz çok mutluyuz" 13.01.2020
'Filenin Sultanları' Tokyo Olimpiyatları'nda 'Filenin Sultanları' Tokyo Olimpiyatları'nda 13.01.2020
Olimpiyatlarda derece elde edeceğiz "Olimpiyatlarda derece elde edeceğiz" 13.01.2020
Filenin Sultanları finalde! Filenin Sultanları finalde! 12.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Sol beke bomba plan! Takas sonrası yeni Fenerbahçe ilk 11'i...
Hakan Çalhanoğlu 82'de girdi 2 gol attı ve Mourinho...
Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...
Trabzonspor'dan Guilherme bombası
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! "Artık beklemesinler"
Vedat Muriç'in fotoğrafı olay oldu! Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör