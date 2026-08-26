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Ataman: Alperen ve Larkin'in olmaması bizi etkileyecek
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Ataman: Alperen ve Larkin'in olmaması bizi etkileyecek

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, medya gününde açıklamalarda bulundu.

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