15 Mart 2019, Cuma

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Spor dünyası teröre sessiz kalmadı

Spor Dünyası Yeni Zelanda'da müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısına tepki gösterdi. Süper lig ve Avrupa'dan birçok kulüp, yaşanan terör saldırısı sonrası kınama ve taziye mesajları yayımladı.
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