15 Mart 2019, Cuma
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Luis Enrique'den sıra dışı kadro açıklaması
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, EURO 2020 elemelerinde Norveç ve Malta ile yapacakları maçların aday kadrolarını İspanya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan sıra dışı bir video ile açıkladı.
15.03.2019
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