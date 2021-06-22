22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Bursaspor Mustafa Er ile sözleşme uzattı!
Sözleşmesi geçen sezonun sonunda biten ve yeni yönetimin devam kararı aldığı Mustafa Er için bugün imza töreni düzenlendi. Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen törene, Başkan Hayrettin Gülgüler, yönetim lideri ikinci Başkan Emin Adanur, Teknik Direktör Mustafa Er ve ekibi de katıldı. Törende konuşan Emin Adanur, ''Hocamızın Bursaspor'a gösterdiği fedakarlık ortada. Bu sözleşmenin camia adına hayırlı olmasını diliyorum'' dedi ve başarılar diledi.
22.06.2021
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