28 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Rizespor - Beşiktaş maçının ardından Hasan Bakır'dan flaş sözler! "Sergen Yalçın..."
Spor Toto Süper Lig'in 38. dakikasında Çaykur Rizespor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Bakır, Beşiktaş kulübü ve teknik direktör Sergen Yalçın hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
28.04.2021
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