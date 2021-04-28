28 Nisan 2021, Çarşamba
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kütahya'da yapılacak yatırımları açıkladı!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'ya yapılacak spor yatırımları protokolünde açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Çalışmalarımızı elbette bugün çok önemli aşamaya getirdik. Gençlik ve spor yatırımlarında Kütahya'yı farklı bir boyuta taşıyoruz" dedi. | Son dakika spor haberleri
28.04.2021
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