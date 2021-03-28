Son dakika spor haberi: Mustafa Denizli'den flaş sözler! "Büyük takımda çalışmak büyük hoca olmak değildir"

A Spor'da 'Takım Oyunu' programına konuk olan Mustafa Denizli, önemli açıklamalarda bulundu. Jupp Derwall ile anılarını da anlatan Denizli, "Büyük takımda çalışmak büyük hoca olmak değildir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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