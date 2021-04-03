Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'dan canlı yayında flaş Serdar Tatlı sözleri! "Organizelere çomak sokuyor"

A Spor'un usta yorumcularından Erman Toroğlu, canlı yayında flaş yorumlarda bulundu. Baba-oğul hakemlerin hepsinin torpille geldiğini ve organize olduklarını ifade eden Toroğlu, "Serdar Tatlı'yı istemiyorlar çünkü bu organizelere çomak sokuyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

ABONE OL