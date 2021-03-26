26 Mart 2021, Cuma
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Michael Schumacher - Portre
8 yıl önce talihsiz bir kaza geçiren Michael Schumacher, bitkisel hayata girmişti. 7 Formula 1 dünya şampiyonluğu, 91 Grand Prix birinciliği, 155 podyum, 68 pol pozisyonu, 77 en hızlı tur zamanına sahip olan Formula 1'in efsane pilotunun kariyerinden satır başları...
26.03.2021
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