Michael Schumacher - Portre

8 yıl önce talihsiz bir kaza geçiren Michael Schumacher, bitkisel hayata girmişti. 7 Formula 1 dünya şampiyonluğu, 91 Grand Prix birinciliği, 155 podyum, 68 pol pozisyonu, 77 en hızlı tur zamanına sahip olan Formula 1'in efsane pilotunun kariyerinden satır başları...

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