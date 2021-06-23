23 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Tokyo 2020 Team Türkiye Lansmanı'nda konuştu!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Team Türkiye Lansmanı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Tüm sporcularımızın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da güçlü bir şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
23.06.2021
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