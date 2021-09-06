Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma A Spor'a konuştu! "Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile anlaştık ama..."

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Son olarak Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrosuna katan Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma A Spor'a konuştu. Fenerbahçe ile Sinan Gümüş transferi için anlaştıklarını ifade eden Hurma, "Sinan'ı görüşmeye bile getiremedik. Oyuncu gelmek istemeyince yapacak bir şey yok" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ABONE OL