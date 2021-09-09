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Hıncal Uluç: Türk futbolu adına en büyük şansımız Başkan Erdoğan'ın hayata futbolcu olarak başlaması

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Türk futbolu adına en büyük şansımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata futbolcu olarak başlaması." dedi.
09.09.2021
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