Hıncal Uluç: Türk futbolu adına en büyük şansımız Başkan Erdoğan'ın hayata futbolcu olarak başlaması

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Türk futbolu adına en büyük şansımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata futbolcu olarak başlaması." dedi.

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