Son dakika spor haberi: Christoph Daum A Spor'a konuştu! "Stefan Kuntz futbol konusunda uzman"

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Christoph Daum, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Temsilcilerimizin Avrupa maçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Daum, A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Stefan Kuntz hakkında da konuştu. Daum, "Kuntz futbol konusunda bir uzman" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

ABONE OL