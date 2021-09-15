15 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Christoph Daum A Spor'a konuştu! "Stefan Kuntz futbol konusunda uzman"
Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Christoph Daum, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Temsilcilerimizin Avrupa maçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Daum, A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Stefan Kuntz hakkında da konuştu. Daum, "Kuntz futbol konusunda bir uzman" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
15.09.2021
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