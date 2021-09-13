13 Eylül 2021, Pazartesi

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Bilal Erdoğan Mas Güreşi Dünya Kupası lansmanında konuştu

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Mas Güreşi Dünya Kupası lansmanında açıklamalarda bulundu. Mas Güreşi'ni anlatan Erdoğan, "Güreş tabirinden yola çıkarak değerlendirecek olursak temassız tek güreş türü diyebiliriz. Ayaklarınızın arasına bir tahta plakası alarak ona dayanıyorsunuz ve ellerinizle de bir ağaç parçasıyla rakibinizi kendi tarafınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Ya rakibinizi çekerek ya da o sopayı alarak puan kazanmış oluyorsunuz. 3 rauntta gerçekleşiyor. Yakutistan'da bunun tam anlamıyla yapıldığı görmekten çok mutluyuz." dedi.
13.09.2021
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