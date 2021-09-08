08 Eylül 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'a konuştu! "Fatih Öztürk'ü istedik ama..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transferler hakkında da konuşan Sancak, "Galatasaray'dan kaleci Fatih Öztürk'ü çok istedik ama Fatih Terim oyuncuyu bırakmadı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
08.09.2021
ABONE OL

DİĞER
Murat Sancak A Spor’a açıkladı! Çok istedik ama Fatih Terim bırakmadı Murat Sancak A Spor'a açıkladı! "Çok istedik ama Fatih Terim bırakmadı" 08.09.2021
Süleyman Hurma A Spor’a konuştu! F.Bahçe ile anlaştık ama... Süleyman Hurma A Spor'a konuştu! "F.Bahçe ile anlaştık ama..." 06.09.2021
Başkan Erdoğan’dan milli sporculara tebrik! Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! 06.09.2021
Abdullah Öztürk ve Ali Öztürk Trabzon’a geldi! Abdullah Öztürk ve Ali Öztürk Trabzon'a geldi! 06.09.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Başkan Erdoğan’dan Filenin Efeleri’ne tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu 06.09.2021
Filenin Sultanları’nda 3 yıldız A Spor’a konuştu! Filenin Sultanları'nda 3 yıldız A Spor'a konuştu! 01.09.2021
Başkan Erdoğan Sultanlar’ı tebrik etti! Başkan Erdoğan Sultanlar'ı tebrik etti! 01.09.2021
Türkiye’nin Kupası’nda kuralar çekildi! Türkiye'nin Kupası'nda kuralar çekildi! 26.08.2021
Honduras’ta hakem taraftara silah çekti! Honduras'ta hakem taraftara silah çekti! 23.08.2021
Busenaz Sürmeneli A Spor’a konuştu! Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum Busenaz Sürmeneli A Spor'a konuştu! "Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum" 22.08.2021
Mehmet Kasapoğlu açıklamalarda bulundu! Mehmet Kasapoğlu açıklamalarda bulundu! 19.08.2021
Zehra Güneş A Spor’un sorularını yanıtladı! Zehra Güneş A Spor'un sorularını yanıtladı! 13.08.2021
Busenaz Sürmeneli’ye coşkulu karşılama Busenaz Sürmeneli'ye coşkulu karşılama 12.08.2021
Rıza Çalımbay A Spor’a konuştu! Final gibi bir maça çıkacağız Rıza Çalımbay A Spor'a konuştu! " Final gibi bir maça çıkacağız" 11.08.2021
Buse Naz Çakıroğlu A Spor’a konuştu Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu 11.08.2021
Mete Gazoz’dan A Spor’a özel açıklamalar! Mete Gazoz'dan A Spor'a özel açıklamalar! 10.08.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den son gün sol bek bombası! Transfer...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den fırsat transferi! Vitor Pereira onay verdi
Son dakika transfer haberleri: Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer dönemi onunla kapanacak! Vitor Pereira özellikle istedi
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim o ismin biletini kesti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör