Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'a konuştu! "Fatih Öztürk'ü istedik ama..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transferler hakkında da konuşan Sancak, "Galatasaray'dan kaleci Fatih Öztürk'ü çok istedik ama Fatih Terim oyuncuyu bırakmadı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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