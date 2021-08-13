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Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş A Spor'un sorularını yanıtladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş, Avrupa Şampiyonası öncesi A Spor'un sorularını yanıtladı. Güneş, "Olimpiyatlardan aldığımız tecrübeyi Avrupa Şampiyonası'nda kullanmak istiyoruz. Yarım kalan işimizi tamamlamak istiyoruz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
13.08.2021
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