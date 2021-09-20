Son dakika spor haberi: A Milli Ampute Futbol Takımı'na Türkiye'ye dönüş uçağında anons sürprizi!

A Milli Ampute Futbol Takım'ımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek, namağlup şampiyonluğa uzandı. Milli sporcularımız Türk Hava Yolları'na ait TK1266 seferiyle Türkiye'ye dönerken bir sürprizle karşılaştı. Pilot Selahattin Yılmaz, sporcularımızı yaptığı anonsla tebrik etti. İşte o anlar...

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Ampute Futbol Milli Takımımız, şampiyonluğun ardından Türk Hava Yolları'na ait TK1266 seferiyle Türkiye'ye döndü. 2. Pilot Selahattin Yılmaz, uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcularını "hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Uçuş hakkında bilgi veren Yılmaz, yaptığı anonsta, "Varşova'dan Avrupa Şampiyonluğuyla dönen değerli hocamız Osman Çakmak'ı ve tüm takımımızı kutluyorum. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve kazandığınız şampiyonluk için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar" ifadelerini kullandı.

Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular da bu anonsa alkışlarla karşılık verdi.