Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak: Her şey bu vatan için

Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğa uzanan Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'a geldi. Milli sporcuları İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda kişi karşıladı. Havalimanında açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Çakmak, "Bu çocuklardaki heyecanı, coşkuyu, azmi bir daha gördük. Bu ülke çocuklarına sahip çıktı. Şampiyonluk Türk milletine ve gazilerimize armağan olsun. Bu çocukları yetiştiren annelerin ellerinden öpüyorum. Her şey bu vatan için." dedi.

ABONE OL