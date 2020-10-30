Son dakika: İzmir'deki deprem sonrası Bakan Bekir Pakdemirli enkaz altındaki vatandaşla telefonla konuştu

İzmir Seferihisar merkezli 6.8 şiddetindeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışma esnasında göçük altında kalan bir vatandaşa telefonla ulaşıldı. Olay yerinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de vatandaşla konuştu. | Son dakika İzmir depremi haberleri

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