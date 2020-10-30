Son dakika: İzmir'deki depremde bir binanın yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası birçok bina yıkılırken, deprem ile ilgili görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. İzmir'deki vatandaşların kameralarına yansıyan videoda, bir binanın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi. İşte o görüntüler...

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