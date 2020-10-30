Son dakika: İzmir'deki depreme canlı yayında yakalandı!

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, depremin şiddeti o esnada internet üzerinden yayın yapan gencin kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar... | Son dakika İzmir depremi haberleri

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