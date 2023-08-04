Somali'yi temsil eden atlet dünya gündeminde! Tarihe geçen performans... İZLE
Çin’de düzenlenen 31. Yaz Dünya Üniversite Oyunları’nda 100 metre kadınlar koşusunda Somalili koşucu Abukar Ali'nin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Paylaşılan görüntülerde, Abukar Ali’nin fit olmadığı görülürken Ali'nin Somali Atletizm Federasyonu Başkanı Khadijo Aden Dahir’in akrabası olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından federasyon başkanı görevden alındı. İşte o performansa ait görüntüler...
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